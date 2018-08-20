В Москве мошенники выманили у бизнесмена из Воронежа 4,7 млн рублей

Слишком хорошие условия предложили бизнесмену из Воронежа, который вознамерился положить на депозит в каком-нибудь столичном банке 4,7 миллиона рублей. Видимо, он заранее зондировал почву, пытаясь найти наиболее выгодный процент. И своими поисками вызвал интерес у аферистов, которые сделали ему интересное предложение.

В итоге по приезде в Москву малознакомые люди организовали предпринимателю встречу с человеком, который представился руководителем филиала кредитно-финансового учреждения. Бизнесмен подписал соглашение о передаче денег под высокий процент и отдал их прибывшим кредиторам. Позже выяснилось, что это были лжеруководитель и лжеинкассаторы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское задержали четверых подозреваемых в хищении денег - троих мужчин и женщину в возрасте от 21 до 63 лет. Одного из задержанных взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Похожая история произошла и с 47-летней москвичкой, решившей продать свою квартиру и приобрести новую. Она обратилась к знакомому риэлтору. Тот вскоре сообщил, что нашел подходящее жилье, но для оформления сделки ему потребуются 1,5 млн рублей. Женщина деньги ему передала, причем под расписку, и стала ждать результата. Но риэлтор вдруг перестал выходить на связь.

Задержали 38-летнего мошенника сотрудники уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по району Аэропорт. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". У задержанного взята подписка о невыезде.