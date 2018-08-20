В подмосковном Ступине ребенок задохнулся в запертом автомобиле

В подмосковном Ступине трагически погиб 5-летний мальчик. По предварительным данным, он остался один в запертой машине и задохнулся.

Ребенка оставила в припаркованном автомобиле мама, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья. Женщина пошла устраиваться на работу на одно из городских предприятий. Пока она ходила по делам, сын сидел в машине с поднятыми стеклами и блокированными дверцами. Когда молодая женщина вернулась на парковку, мальчик был уже мертв.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Следователи продолжают допрашивать очевидцев трагедии.