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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В подмосковном Ступине ребенок задохнулся в запертом автомобиле

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковном Ступине трагически погиб 5-летний мальчик. По предварительным данным, он остался один в запертой машине и задохнулся.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Ребенка оставила в припаркованном автомобиле мама, сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья. Женщина пошла устраиваться на работу на одно из городских предприятий. Пока она ходила по делам, сын сидел в машине с поднятыми стеклами и блокированными дверцами. Когда молодая женщина вернулась на парковку, мальчик был уже мертв.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Следователи продолжают допрашивать очевидцев трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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