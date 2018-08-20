В Тульской области рухнул балкон с людьми

В поселке Мичуринский Тепло-Огаревского района Тульской области трое человек, в том числе, ребенок получили травмы при обрушении балкона. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в региональном главке СК России.

ЧП произошло 19 августа около 19 часов. Балкон второго этажа обрушился, когда на него вышли мужчина со своей сестрой и несовершеннолетним сыном. Все получили травмы. Потерпевшие осмотрены фельдшерами "скорой", после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

- У мужчины ушиб руки, у женщины перелом руки, у мальчика повреждено бедро, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи Плавского межрайонного следственного отдела проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности со стороны одной из управляющих компаний (часть 1 статьи 238 УК РФ). Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые определят тяжесть полученных травм, изъята техническая документация. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.