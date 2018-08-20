В Твери скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом

В тверской больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая в аварии с участием рейсового автобуса.

По информации регионального УМВД, ДТП произошло на 222-м километре трассы М-10 около пяти часов вечера 19 августа. С рейсовым автобусом Mercedes, следовавшим по маршруту Торжок - Тверь, столкнулся большегруз DAF с полуприцепом-цистерной, который двигался в попутном направлении - за автобусом. По предварительной версии, водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.

После столкновения Mercedes съехал в кювет, но благодаря мастерству водителя, подчеркнули в УМВД, не опрокинулся. Однако без пострадавших все равно не обошлось. Трое получивших травмы пассажиров были доставлены в Торжокскую ЦРБ, двое - в больницу скорой медпомощи в Твери. 20 августа одна из пострадавших - 65-летняя женщина, ехавшая в автобусе на одном из задних сидений, - скончалась.

Водитель большегруза в момент аварии был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.