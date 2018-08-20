Жительницу Липецка будут судить из-за подарка мстительного поклонника

Советский районный суд Липецка приговорил 27-летнюю жительницу города к ограничению свободы на год и два месяца из-за подарка мстительного поклонника. Мужчина подарил ей два патрона "на удачу", девушка положила их в коробочку и оставила в серванте. Этот поступок позже квалифицировали как "незаконное приобретение и хранение боеприпасов".

После она поклонника отвергла, он же, не долго думая, тайно спрятал в ее ванной компанте еще 51 боевой патрон и позвонил в полицию.

- Обстоятельства совершения преступления можно было бы назвать курьезными, если бы не наступление серьезных правовых последствий, - отметили в областной прокуратуре. - Уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Молодой человек, одаривший подсудимую, также привлекается к уголовной ответственности за незаконный сбыт и хранение боеприпасов.