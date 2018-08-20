На Камчатке медведь убил сотрудника Кроноцкого заповедника

Специалист Кроноцкого заповедника на Камчатке, пренебрегший правилами безопасности, погиб в стычке с медведем. Трагедия произошла на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, который входит в состав резервата.

Погибший - выпускник Иркутского аграрного университета - трудился в заказнике по договору, выполняя хозяйственные работы и помогая сопровождать туристов госинспекторам.

В субботу вечером он ушел из кордона "Озерной", не сказав об этом коллегам и руководству. Сотрудники резервата забеспокоились после того, как молодой человек перестал выходить на связь, и отправились на поиски.

"Сначала они увидели ружье, а позже - тело мужчины. По следам удалось выяснить, что он вышел на место, где медведь прикопал свою добычу. Между зверем и человеком произошла стычка. Ружьем он воспользоваться не успел", - сообщает пресс-служба заповедника.

В резервате проводят служебную проверку. Подробности происшествия выясняют и в региональном СУ СК РФ.