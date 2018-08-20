На Сахалине нашли еще одного погибшего при обрушении здания завода

Тело еще одного погибшего при обрушении стены бывшего бумажного завода города Поронайска в Сахалинской области обнаружили спасатели.

- Мужчина без признаков жизни находился под большой плитой, - сообщил ТАСС глава городского округа Александр Радомский.

Накануне из-за несчастного случая во время демонтажных работ под завалами оказались десять рабочих из Киргизии. Одного из них до сих пор не нашли, двое погибли, двое существенных травм не получили. Еще пять пострадавших были отправлены в больницу. Как рассказали агентству в пресс-службе областного минздрава, сейчас один из них в тяжелом состоянии находится в реанимации. Еще четверых медики отправили в отделение травматологии. Их состояние оценивается как среднетяжелое.

Напомним, что в СУ СК по региону возбудили уголовное дело о нарушении охраны труда. Кроме того, прокуратура Сахалинской области организовала проверку, чтобы дать оценку соблюдения требований федерального законодательства при производстве работ на объекте.