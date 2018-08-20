На Сахалине нашли последнего пропавшего при обрушении здания завода

Последнего из десяти мигрантов, работавших на бывшем бумажном заводе города Поронайска в Сахалинской области, обнаружили спасатели. Мужчину не могли найти в течение двух дней, к моменту окончания поисков он был уже мертв.

"Сейчас тело извлекают из-под завалов", - сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Ранее сообщалось еще о двух погибших в результате несчастного случая.

Напомним, накануне во время демонтажных работ в здании бывшего завода обрушилась стена. Десять рабочих из Киргизии оказались под завалами. Семерых нашли живыми, но пятеро из них получили серьезные травмы. Четверо в состоянии средней тяжести были отправлены в отделение травматологии, одного в тяжелом состоянии увезли в реанимацию.

СУ СК возбудило уголовное дело о нарушении охраны труда. Областная прокуратура проводит проверку, по результатам которой даст оценку соблюдения требований федерального законодательства при производстве работ на объекте.