Скончался один из десяти пострадавших в ДТП в Приморье

Один из пострадавших в воскресенье в автомобильной аварии в Приморском крае, скончался в больнице, передает "Интерфакс".

Это 73-летний пассажир автобуса. Двое других людей, попавших в ДТП, прооперированы и находятся в реанимации. Травмы остальных относятся к средней степени тяжести.

В воскресенье в городе Артеме столкнулись автобус и легковой автомобиль, выехавший на обгон на встречную полосу движения, но не успевший совершить маневр. Погиб 61-летний водитель автобуса, травмы получили девять пассажиров и 45-летний водитель легковой машины.