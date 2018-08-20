Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Башкирии

В Зилаирском районе на 187 км автодороги Магнитогорск-Ира произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и шестеро пострадали.

- 26-летний местный житель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, допустил столкновение с Toyota Corolla. При этом водитель, нарушивший правила дорожного движения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Пассажирка его авто, 16-летняя учащаяся колледжа, погибла на месте. Еще четверо пассажиров Daewoo Nexia и оба водителя госпитализированы с травмами в больницу, - сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.