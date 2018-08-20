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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неприятное соседство

Суд взыскал с морга компенсацию
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7646 (183)
Оренбургский областной суд взыскал с одного из местных моргов компенсацию морального вреда в пользу гражданина, живущего по соседству. Понятно, что большинство граждан стараются при жизни обходить это заведение стороной. Однако жителю города Кувандык, что примерно в 200 километрах от Оренбурга, не повезло жить по соседству с моргом местной больницы.

"В ходе рассмотрения спора между гражданином и городской больницей выяснилось, что здание морга расположено всего в полутора метрах от земельного участка истца, ввиду отсутствия сплошного забора между участками истец регулярно был невольным свидетелем неизбежного момента в жизни любого человека", - рассказывают в Оренбургском облсуде.

Фото: Reuters
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Очевидно, что морг всегда будет распространять атмосферу печали и радостным соседство с ним вряд ли назовешь. Однако важно, чтобы это специфическое учреждение все же соблюдало санитарные нормы. А с этим возникли проблемы.

Отработанный воздух из здания морга выбрасывался с нарушением санитарных норм - в сторону жилого дома истца. Иными словами, неприятные запахи попадали в квартиры жильцов соседнего дома.

Истец жаловался во множество инстанций, но до поры в лучшем случае вызывал только сочувствие в бюрократических кабинетах. В той мере, в какой там вообще способны на сочувствие. По существу никто ничем ему помочь не мог. Или не хотел.

Аргументы чиновников понятны: морг есть морг, без него никак, раз смерть никто не отменил. Однако задача была как раз не в том, что надо убрать морг подальше от жилого района. Просто смерть слишком бросалась в глаза, а с этим можно и нужно было что-то делать.

Когда человек обратился в суд, выяснилось, что многие проблемы действительно можно было давно и мирно решить. Как рассказывают в Оренбургском областном суде, в ходе рассмотрения дела часть нарушений ответчиком была устранена.

Между участками возведен сплошной забор, смонтирована надлежащая воздушная вентиляция. Так что и проблема запахов решена, и ничего лишнего теперь не видно. Тем не менее больница немного опоздала с приведением зоны вечного покоя в порядок. Пока все решалось, гражданин пережил достаточно, и ему положена компенсация. Кроме того, сделано не все.

Морг заплатит 35 тысяч рублей за то, что не построил вовремя забор

"Суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении права гражданина на благоприятную среду и взыскал с больницы в его пользу 35 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, - сообщают в Оренбургском областном суде. - Суд обязал ответчика привести систему канализации сточных вод в состояние, исключающее протечку во внешнюю среду".

Судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда с таким решением суда первой инстанции согласилась. Эксперты считают подобное решение крайне важным. Можно спорить по поводу размера компенсации - много или мало, но главное, что вопрос решен принципиально.

Между тем

Недавно председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что размеры компенсации морального вреда, назначаемые судами, должны перестать быть номинальными. "Для нас привычной является картина мизерных компенсаций морального вреда. Потому что всегда был взгляд, что моральный вред невозможно определить материально, - сказал Виктор Момотов. - Но общество меняется. Я полагаю, мы подошли к тому рубежу, когда и компенсация морального вреда должна быть не пять, не 10 и не 25 тыс. рублей, а гораздо больше, чтобы эта сумма как-то могла бы сгладить страдания".

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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