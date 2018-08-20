На Алтае туристка утонула в Катуни во время сплава

В Алтайском крае следователи выясняют обстоятельства гибели 22-летней туристки из Барнаула.

По предварительным данным, в субботу группа барнаульцев приехала отдохнуть дикарями в одном из главных туристических центров региона - особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь". Они разбили палаточный лагерь на берегу и решили сплавиться по Катуни на резиновой лодке, которую привезли с собой.

По словам следователей, трехместная лодка не была предназначена для сплава по горной реке, так как была изготовлена из материала для детских кругов для плавания.

- Однако, несмотря на это, шестеро туристов решили рискнуть и спустились на воду без спасательных жилетов, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Сильным течением лодку понесло по реке. Она наткнулась на упавшую в реку во время урагана сосну, лопнула и стала тонуть. Одну туристку спасти не удалось.

В настоящее время выясняются все подробности случившегося.