На Алтае в частном доме сгорели три человека

Три человека погибли во время пожара в частном доме в райцентре Крутиха Алтайского края.

Сообщение о возгорании поступило сегодня около двух часов ночи, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Когда расчеты местной пожарно-спасательной части №55 прибыли на место, веранда и крыша дома уже горели открытым огнем.

- Стояла поздняя ночь, пожар был обнаружен, только когда пламя вырвалось наружу, а внутренние помещения были охвачены огнем и дымом, - пояснили в ведомстве.

Потушив пламя, пожарные нашли тела трех человек, предположительно, жильцов этого дома. На месте происшествия работают эксперты регионального управления и специалисты пожарной лаборатории. Предварительная версия причины пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В очаге пожара обнаружили электрическую плитку.