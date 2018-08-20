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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Техдиректору компании-владельца "Зимней вишни" продлили арест

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Центральный районный суд Кемерова сегодня продлил срок ареста техническому директору "Кемеровского кондитерского комбината" (основной владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Георгию Соболеву, обвиняемому по делу о пожаре 25 марта, в котором погибло 60 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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Как сообщает ТАСС, Соболев останется в СИЗО до 24 ноября. Такое решение суд вынес несмотря на доводы адвоката о том, что его подзащитный - единственный кормилец в семье, и что продление срока содержания под стражей невозможно, исходя только из тяжести предъявленного обвинения. В свою очередь Соболев просил изменить ему меру пресечения на домашний арест либо подписку о невыезде, добавив, что страдает бронхиальной астмой, сбережений не имеет и скрываться не собирается.

Соболева задержали в конце марта, арестовали до 25 мая, затем этот срок был продлен.

Всего по делу о трагедии в "Зимней вишне" в качестве обвиняемых проходит одиннадцать человек. В их числе экс-гендиректор "ККК" Юлия Богданова, гендиректор компании-арендатора ТРЦ ООО "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок, бывшая начальник областной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, а также сотрудник ЧОП Сергей Антюшин. Ходатайства следствия о продлении срока содержания их под стражей Центральный районный суд Кемерова рассмотрит в ближайшие дни.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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