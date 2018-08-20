В Чите выросло количество заразившихся корью

Число заболевших корью в Чите выросло более чем в два раза. Как сообщила пресс-службе минздрава Забайкальского края, сейчас в больнице уже 18 человек.

Все госпитализированные - члены одной семьи. Самому младшему заболевшему - 5 месяцев, старшему - 48 лет. Несколько поколений семьи живут под одной крышей. Ранее они отказались от прививок, потому медики сразу предсказали, что первые восемь человек, которые были госпитализированы на прошлой неделе - только начало, поскольку корь очень заразна.

"Заболевание у всех пациентов протекает в средне-тяжелой форме. Тяжелых и осложненных форм заболевания, к счастью, не выявлено", - сообщает пресс-служба.

За всеми, с кем контактировала заболевшая семья, установлено медицинское наблюдение, ведется срочное вакцинирование.