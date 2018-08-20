В Иркутской области подросток спас водителя из тонущего авто

Иркутский девятиклассник вытащил нетрезвого водителя, упавшего в машине в заполненный водой карьер. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел во время пикника на берегу карьера под Иркутском. По данным правоохранителей, несколько мужчин крепко выпивали. Двое из них, невзирая на крайнюю степень опьянения, сели в машину. Однако далеко уехать им не удалось - водитель с управлением не справился, и машина скатилась в воду. Берега карьера оказались отвесные, машина сразу попала на глубокое место и начала тонуть. Пассажир смог выбраться, а водитель остался в автомобиле.

ЧП заметил 16-летний Александр Дубровин, рыбачивший по соседству. Он бросился в воду, помог мужчине выбраться и доплыть до берега. Другие отдыхающие вызвали "скорую" и полицию.

Школьника полиция планирует наградить за проявленное мужество. А вот водителя и владельца машины прибывшие стражи порядка оштрафовали прямо на месте спасения. На находившегося за рулем 40-летнего мужчину составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Ему также грозит лишение прав на два года. Владелец авто, который во время ЧП на месте пассажира, привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". Он также может лишиться прав.

Пресс-служба областного управления МВД отмечает, что за минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИБДД задержали 196 пьяных водителей. Семеро из них сели нетрезвыми за руль повторно.