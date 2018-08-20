В Иркутской области подросток спас водителя из тонущего авто

Новости

"Матч ТВ" покажет игры "Зенита" и "Уфы" в Лиге Европы 17:02
В ООН тайно запретили помогать восстановлению экономики Сирии 17:00
В Чечне установлены личности напавших на полицейских боевиков 16:55
Новый автомат АК-308 впервые покажут на "Армии-2018" 16:54
Видео: Мэрилину Мэнсону стало плохо на сцене 16:52
Крымчане не пострадают от платы за роуминг на полуострове 16:42
Правительство выделит 320 млн рублей на развитие внутреннего туризма 16:34
Месси не попал в тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона 16:32
Сербские школьники ждут новых друзей из России в гости 16:30
Депутат Милонов привел Хогвартс в пример создателям школьной формы 16:30
В МЧС предупредили москвичей о штормовом ветре и грозе 16:18
Aston Martin выпустит 25 спорткаров из фильма о Джеймсе Бонде 16:12
Григорий Лепс покажет в Историческом музее иконы из своей коллекции 16:09
В Сочи на "Формуле-1" выступит авиагруппа "Стрижи" 16:07
СК завел уголовное дело после нападений на полицейских в Чечне 16:06
Внезапно выяснилось, что Киану Ривз и Вайнона Райдер женаты уже 25 лет 16:03
Каким станет водный центр в "Лужниках" 16:00
Суд оставил под арестом сестер Хачатурян по делу об убийстве отца 15:55
СМИ: Словенский президент зарабатывает больше всех на Балканах 15:55
В калининградском аэропорту задержали фальшивомонетчиков 15:52
Лавров: В ООН тайно запретили участие в восстановлении сирийской экономики 15:50
Кадыров назвал причины нападения на полицейских в Чечне 15:46
На Урале завели дело на охранников, угрожавших школьнику убийством 15:44
В Севастополе насчитали 120 оползневых участков 15:44
МВД начало проверку после задержания пьяного туриста в Домодедово 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
В "РГ" врачи и эксперты расскажут об акции "Волна здоровья"
В "РГ" врачи и эксперты расскажут об акции "Волна здоровья"
20.08.2018 13:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области подросток спас водителя из тонущего авто

Текст: Екатерина Дементьева (Иркутская область)

Иркутский девятиклассник вытащил нетрезвого водителя, упавшего в машине в заполненный водой карьер. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

На Урале двухлетняя девочка погибла, спасая отца на пожаре

Инцидент произошел во время пикника на берегу карьера под Иркутском. По данным правоохранителей, несколько мужчин крепко выпивали. Двое из них, невзирая на крайнюю степень опьянения, сели в машину. Однако далеко уехать им не удалось - водитель с управлением не справился, и машина скатилась в воду.  Берега карьера оказались отвесные, машина сразу попала на глубокое место и  начала тонуть. Пассажир смог выбраться, а водитель остался в автомобиле.

ЧП заметил 16-летний Александр Дубровин, рыбачивший по соседству. Он бросился в воду, помог мужчине выбраться и доплыть до берега.  Другие отдыхающие вызвали "скорую" и полицию.

Школьника полиция планирует наградить за проявленное мужество. А вот водителя и владельца машины прибывшие стражи порядка оштрафовали прямо на месте спасения. На находившегося за рулем 40-летнего мужчину составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Ему также грозит лишение прав на два года. Владелец авто, который во время ЧП на месте пассажира, привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.8 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". Он также может лишиться прав.

Пресс-служба областного управления МВД отмечает, что за минувшие выходные в Иркутской области инспекторы ГИБДД задержали 196 пьяных водителей. Семеро из них сели нетрезвыми за руль повторно.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле рассказали о подготовке саммита Россия-Турция-Иран
Мобильные операторы назвали точные даты отмены роуминга в РФ
Суд оставил под арестом сестер Хачатурян по делу об убийстве отца
Официальный курс доллара превысил 67 рублей
ГИБДД: Велосипедистов могут наказать за оставление места ДТП