В Сибири задержали финансирующего "ИГ" мигранта

Сотрудники федеральной службы безопасности Томской области пресекли финансирование запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

По подозрению в переводе денег "ИГ" задержан гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона.

- Сотрудники УФСБ задокументировали факты перевода злоумышленником денежных средств членам международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории России решением Верховного суда РФ, - сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ России по Томской области.

В ведомстве отметили, что задержанный осознавал, что перечисленные им деньги будут использоваться для террористической деятельности, в том числе для совершения террористических актов в России.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

В настоящее время выясняются его связи в экстремистских и террористических структурах.