Боевики совершили четыре нападения на полицейских

Сразу четыре нападения предприняли боевики в Чечне в минувший понедельник. Своими целями бандиты выбирали сотрудников полиции.

Первый из них произошел в 10:00. Двое неизвестных с ножами напали на отдел полиции по Шалинскому району. Они попытались прорваться на территорию ОВД и нанесли двум стражам правопорядка ножевые ранения, пострадала случайная прохожая. Ответным огнем нападавших ликвидировали.

Примерно в это же время смертник осуществил самоподрыв возле поста ДПС в селении Мескер-Юрт Шалинского района республики. Раненых среди мирного населения и правоохранителей не оказалось. Сам преступник после взрыва остался жив, его доставили в больницу.

Через 20 минут после этого еще одно нападение произошло уже в Грозном. Боевики планировали подъехать вплотную к посту полиции на автомобиле, в котором лежали баллоны пропана, и взорваться. У них это не получилось, сработало только слабое взрывное устройство в багажнике. После этого началась погоня. Боевики сбили на искореженном автомобиле трех сотрудников ГИБДД. Они в тяжелом состоянии находятся в больнице. По данным источника в силовых структурах, в "Мерседесе" кроме водителя также был несовершеннолетний. Позже стражи правопорядка все же смогли остановить автомобиль террористов, а ответным огнем их ликвидировали.

Затем еще одно боестолкновение произошло в Грозном. Группа вооруженных людей открыла огонь по полицейским. СК России возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Однако деталей в ведомстве не сообщают.