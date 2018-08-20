На Эльбрусе началась операция по спасению альпиниста

На южном склоне горы Эдьбрус в Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, находится альпинист, нуждающийся в помощи, сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

- Сегодня днем поступила информация, что на южном склоне на высоте ориентировочно 5 тысяч 200 метров турист-одиночка нуждается в помощи. Люди увидели его снизу, сведений о личности этого человека нет, - отметили в пресс-службе.

Для помощи альпинисту уже вышли трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.