На Ставрополье задержан устроивший аварию водитель автобуса

Водителя рейсового автобуса Краснодар - Тбилиси, столкнувшегося накануне с грузовиком на трассе "Кавказ", задержали правоохранительные органы. Об этом в понедельник сообщили в управлении МВД России по Ставропольскому краю.

- Мужчину, находившегося за рулем автобуса в момент столкновения, задержали по статье 91 уголовно-процессуального кодекса, - сказали в правоохранительном ведомстве.

Как сообщалось ранее, серьезная авария произошла в 04.05 на 295-м километре федеральной дороги "Кавказ", между населенными пунктами Курсавка и Куршава Андроповского района Ставропольского края. Следовавший ночью из Грузии в Краснодар рейсовый автобус, в котором находились 40 человек, столкнулся с перевозившим зерно "КамАЗом". В результате аварии погибли два человека. Еще 11 получили ранения и были госпитализированы.

На водителя пассажирского транспорта, по чьей вине предположительно произошло ДТП, возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".