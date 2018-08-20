В Чечне неизвестные с ножами напали на отдел полиции

В Чеченской Республике двое неизвестных с ножами напали на отдел полиции по Шалинскому району. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МВД России по ЧР.

Инцидент произошел примерно в 10 часов утра. Нападавшие с ножами попытались прорваться на территорию отдела полиции. Они нанесли двум стражам правопорядка ножевые ранения, но ответным огнем были ликвидированы. В ходе столкновения также пострадала женщина, которая находилась рядом.

Пострадавшим полицейским (это уже второе подряд нападение в Чечне на правоохранителей) оказана медицинская помощь. На месте происшествия работает оперативная группа.