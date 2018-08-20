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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане в массовом ДТП пострадали 18 человек

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)

В Карабудахкентском района Дагестана, неподалеку от селения Ачи-су на автодороге столкнулись пять автомобилей, среди которых пассажирский микроавтобус.

На Кубани в ДТП с пятью машинами погиб ребенок

По предварительной информации, в аварии пострадали 18 человек, среди которых пять детей. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили в управлении МЧС по Республике Дагестан, звонок о ДТП поступил в ведомство рано утром. К месту происшествия выехали спасатели: в общей сложности ликвидировали последствия ДТП около 30 человек.

Пострадавшие были отправлены в Центральную городскую больницу города Избербаш. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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