В Грозном боевик на машине ранил троих полицейских

В столице Чеченской Республики неизвестный на автомобиле на полной скорости сбил сотрудника ГИБДД. Спустя время нападавшего ликвидировали, сообщил корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных ведомствах.

Инцидент произошел днем 20 августа. На записи, появившейся в сети, видно, как на перекрестке автомобиль Mercedes на полной скорости сбивает сотрудника полиции.

Спустя время правоохранители смогли остановить машину и ликвидировать боевика. Вместе с ним оказался и несовершеннолетний, который также скончался.

По предварительной информации, пострадали трое сотрудников полиции. Они в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию.