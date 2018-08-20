В калининградском аэропорту задержали фальшивомонетчиков

В аэропорту Храброво Калининградской области задержаны двое мужчин, подозреваемых во ввозе в регион поддельных пятитысячных купюр. Калининградцы были пойманы полицейскими при поддержке СОБРа Росгвардии, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как уточнили в ведомстве, правоохранители установили, что для сбыта фальшивок 21-летние подозреваемые придумали схему: заказывали по телефону пиццу на сумму около тысячи рублей и расплачивались за доставку поддельной пятитысячной бумажкой, получая сдачу подлинными деньгами.

Затем "любители пиццы" выбрасывали использовавшиеся при звонках сим-карты, оформленные на чужие имена. Сотрудники экономической безопасности областного УМВД зафиксировали 15 подобных эпизодов в Калининграде, а также установили, что фальшивые банкноты подозреваемые ввозили на территорию региона из Москвы.

Когда молодые люди собирались вылететь в столицу за очередной партией фальшивок, их задержали в аэропорту. Потерпевшие опознали парочку, которая дала признательные показания. При обыске в квартире одного из задержанных, имеющего двойное гражданство России и одного из ближневосточных государств, полицейские обнаружили запас фальшивых пятитысячных купюр.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Они заключены под стражу в СИЗО.

Сотрудники экономической безопасности устанавливают все обстоятельства преступной деятельности подозреваемых и источники получения фальшивок. По оперативной информации, аналогичным образом калининградцы сбыли более 50 поддельных пятитысячных купюр в Московской области, Твери, Ярославле, Туле, Нижнем Новгороде, Владимире и других городах России. Расследование продолжается.