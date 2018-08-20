В Поморье главу района осудили за вырубку леса ради дороги

Новости

США обвинили двух иранцев в шпионаже 04:30
Военный вертолет экстренно сел на парковке бара в Миссури 04:25
В Приамурье возбудили дело об исчезновении пятилетнего ребенка 04:00
Турция будет сотрудничать с Россией по процессу против США в ВТО 03:54
СБУ не пустила миссию ОБСЕ на танкер "Механик Погодин" 03:28
Конгресс заподозрил помощника Трампа в связях с россиянкой Бутиной 03:21
ООН приспустит флаги в знак траура по Кофи Аннану 02:48
Три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне 02:22
Трамп раскритиковал главу ФРС США за повышение ставки 02:13
Трамп заявил о планах снова встретиться с лидером КНДР 01:58
ООН начала проверку слов Лаврова о секретном заговоре по Сирии 01:30
Израильским резервистам разрешат оставлять оружие после службы 00:55
В Анкаре задержали подозреваемых в обстреле посольства США 00:36
Доверие пользователей к новостям из соцсетей резко снизилось 00:35
Трамп назвал условие для снятия санкций против России 00:03
Депутаты Госдумы изучат обстоятельства гибели мальчика в Ступине 20.08.2018
Валерий Меладзе попросил Грузию предоставить ему гражданство 20.08.2018
Пользователи сообщают о сбое в работе популярного сайта знакомств 20.08.2018
"Калашников" поставит 400 камер с нейросетью для ЦОДД Москвы 20.08.2018
Видео: В Италии восемь человек стали жертвами паводка 20.08.2018
В Швейцарии скончался изобретатель кварцевых наручных часов 20.08.2018
Комментатор Александр Елагин возвращается на "Матч ТВ" 20.08.2018
В Тульской области рухнул балкон с людьми 20.08.2018
В подмосковном Ступине ребенок задохнулся в запертом автомобиле 20.08.2018
В Беларуси формируется интеллектуальный штаб по развитию цифровой экономики 20.08.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Почему роботизация создаст новые рабочие места
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
В "РГ" врачи и эксперты расскажут об акции "Волна здоровья"
В "РГ" врачи и эксперты расскажут об акции "Волна здоровья"
20.08.2018 17:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье главу района осудили за вырубку леса ради дороги

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области Виноградовский районный суд признал 32-летнего Виктора Парфенова виновным в превышении должностных полномочий, передает корреспондент "РГ".

Фото: depositphotos.com
В Архангельске застрелили напавшего на человека медведя

Глава Шенкурского района получил два года условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также по решению суда он на три года лишается права занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе. В 2016 году администрация Шенкурского района решила перенести подальше от реки разрушенный весенним половодьем участок дороги в деревню Чушевская. Для этого земли лесного фонда перевели в другую категорию - как установил суд, без соблюдения необходимой процедуры. Соответствующее постановление подписал Виктор Парфенов.

Под строительство дороги вырубили более 100 кубометров леса. По данным прокуратуры Архангельской области, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, оценивается в семь миллионов рублей. Причем львиная доля этой суммы - более шести миллионов - приходится не на деревья, а на уничтоженный плодородный напочвенный слой со мхом и кустарником.

Виктор Парфенов вину не признал. Он утверждал, что действовал в интересах местных жителей, которые теперь называют построенный участок "дорогой жизни". Защита также настаивала, что обвиняемый действовал в условиях крайней необходимости.

"Убежден, окажись я в тех условиях 2016 года вновь, проезд обеспечил бы все равно. Эта дорога служит людям", - написал глава района на своей странице в соцсети накануне вынесения приговора.

- Тот факт, что дорога нужна, обвинением и не оспаривался, - прокомментировал исход процесса и.о. прокурора Шенкурского района Руслан Корнилаев. - Однако процедура предоставления земельного участка была нарушена. Органы местного самоуправления вообще не вправе распоряжаться землями лесного фонда, но осужденный своим постановлением сделал это в обход закона.

Приговор не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп назвал условие для снятия санкций против России
ООН начала проверку слов Лаврова о секретном заговоре по Сирии
Все участники нападений на силовиков в Чечне оказались подростками
Валерий Меладзе попросил Грузию предоставить ему гражданство
Новый автомат АК-308 впервые покажут на "Армии-2018"