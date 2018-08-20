В Поморье главу района осудили за вырубку леса ради дороги

В Архангельской области Виноградовский районный суд признал 32-летнего Виктора Парфенова виновным в превышении должностных полномочий, передает корреспондент "РГ".

Глава Шенкурского района получил два года условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также по решению суда он на три года лишается права занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе. В 2016 году администрация Шенкурского района решила перенести подальше от реки разрушенный весенним половодьем участок дороги в деревню Чушевская. Для этого земли лесного фонда перевели в другую категорию - как установил суд, без соблюдения необходимой процедуры. Соответствующее постановление подписал Виктор Парфенов.

Под строительство дороги вырубили более 100 кубометров леса. По данным прокуратуры Архангельской области, ущерб, причиненный лесному фонду РФ, оценивается в семь миллионов рублей. Причем львиная доля этой суммы - более шести миллионов - приходится не на деревья, а на уничтоженный плодородный напочвенный слой со мхом и кустарником.

Виктор Парфенов вину не признал. Он утверждал, что действовал в интересах местных жителей, которые теперь называют построенный участок "дорогой жизни". Защита также настаивала, что обвиняемый действовал в условиях крайней необходимости.

"Убежден, окажись я в тех условиях 2016 года вновь, проезд обеспечил бы все равно. Эта дорога служит людям", - написал глава района на своей странице в соцсети накануне вынесения приговора.

- Тот факт, что дорога нужна, обвинением и не оспаривался, - прокомментировал исход процесса и.о. прокурора Шенкурского района Руслан Корнилаев. - Однако процедура предоставления земельного участка была нарушена. Органы местного самоуправления вообще не вправе распоряжаться землями лесного фонда, но осужденный своим постановлением сделал это в обход закона.

Приговор не вступил в законную силу.