Названы две версии взрыва на шахте в Ростовской области

Причиной взрыва на угольной шахте "Обуховская" в Ростовской области мог стать брак электродетонатора или "человеческий фактор". В результате детонации взрывчатых веществ один шахтер погиб и пять получили ранения.

После трагедии работа шахты была приостановлена и возбуждено уголовное дело.

"На данный момент рассматриваются две основные версии причин произошедшего: приложение заряжающим чрезмерного механического воздействия на патрон-боевик при досылке его в шпур и брак электродетонатора, который применялся в работе", - цитируют РИА Новости представителя украинского энергохолдинга ДТЭК.

В результате ЧП погиб 26-летний проходчик шахты и пять человек получили ранения. Они госпитализированы в больницу города Зверево. Пострадавшим оказана материальная помощь от компании и фонда социального страхования России.