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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выводы из огня

До сих пор не установлена причина крупнейшего пожара в центре донской столицы
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Столичный выпуск №7646 (183)
Ровно год назад самый страшный за последние 50 лет пожар в центре Ростова-на-Дону уничтожил более 120 домов. Сотни людей остались без крова. Как устроены сегодня жертвы ЧП, какие выводы сделаны.
В такие развалины в одночасье пожар превратил дом ростовчан Петровых, в котором семья растила четверых детей и была счастлива. Фото: Дмитрий Петров В такие развалины в одночасье пожар превратил дом ростовчан Петровых, в котором семья растила четверых детей и была счастлива. Фото: Дмитрий Петров
В такие развалины в одночасье пожар превратил дом ростовчан Петровых, в котором семья растила четверых детей и была счастлива. Фото: Дмитрий Петров

Руку помощи пострадавшим ростовчанам тогда протянули многие читатели "Российской газеты". Наша акция "Соберем в школу детей ростовских погорельцев" привлекла внимание даже жителей зарубежья. На счет, опубликованный в газете, неравнодушные люди перечисляли посильную помощь. Большой вклад в общую копилку внесла корпорация "Российский учебник", перечислившая не только деньги, но и приславшая канцтовары для маленьких погорельцев.

А "РГ" тогда взяла шефство над многодетной семьей Петровых, помогла подготовить ребят к школе. И уже спустя 10 дней после трагических событий Дима, Лена и Саша Петровы, как и еще более полусотни ребят, отправились в школу при полном параде. Благодаря тем, кто не остался в стороне. У Петровых был большой трехэтажный дом, в котором один за другим родились две дочери и два сына (младшему на момент пожара было полгода).

Названы две версии взрыва на шахте в Ростовской области

Казалось, жить бы и радоваться, растить детей. После ЧП от прошлого не осталось ничего. Сегодня Петровы не устают повторять слова благодарности тем, кто не остался от беды в стороне.

- Этот год мы жили благодаря помощи неравнодушных людей и, конечно, власти нам помогли, - говорит Лариса Петрова сегодня.

Семья погорельцев получила около четырех миллионов рублей компенсации. На эти деньги им удалось приобрести трехкомнатную квартиру также в центре Ростова-на-Дону, даже школу менять не пришлось.

Подаренных канцтоваров семье Петровых хватило на весь учебный год. Люди несли одежду, продукты, посуду, бытовую технику

- А первое время нам помогали снимать жилье неравнодушные ростовчане. Когда все бюрократические проволочки были улажены, мы подобрали себе собственное жилье. Мы убедились, что нас окружают добрые люди, многие из которых стали друзьями, - улыбается Лариса Петрова.

Подаренных канцтоваров семье хватило на весь учебный год. Люди несли погорельцам одежду, продукты, посуду, домашнюю утварь и бытовую химию, в очередной раз доказав, с миру по нитке - голому рубашка.

Руку помощи погорельцам протянули читатели "РГ" со всего мира. Фото: Vadim

Тем временем расселение погорельцев до сих пор не закончено. На данный момент жилье предоставлено и приобретено для 346 человек (162 семьи). Как рассказали "РГ" в администрации Ростова-на-Дону, всего с заявлениями о предоставлении мер социальной поддержки обратились 448 человек (204 семьи). Им было распределено более 346 миллионов рублей.

В Ростове два человека погибли при пожаре в жилом доме

Однако "в связи с несоответствием условий предоставления мер социальной поддержки 60 гражданам (26 семьям) отказано в их предоставлении", - говорится в официальном сообщении. Остались и те, кто судится с властями, пытаясь доказать свое право на большую компенсацию.

Что касается причин ЧП, то до сих пор не установлено - был ли это поджог или случайное возгорание? Ведь старый район с его частными малоэтажными домами в самом центре города, выгоревший дотла за несколько часов, - лакомый кусок для риелторов.

Ну а пока сгоревший район так и остается нетронутым. Там все еще остаются остовы сгоревших и непригодных для проживания домов.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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