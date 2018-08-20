В Краснодаре мужчина за долги расплатился вертолетом

В Краснодаре судебные приставы в счет оплаты банковского кредита арестовали у жителя города французский вертолет Aerospatiale.

Дорогая винтокрылая машина была оформлена в качестве залога банковского кредита на сумму 53 миллиона рублей. О стоимости самого вертолета не сообщается (как и о его собственнике), но, учитывая размер кредита, можно легко посчитать приблизительную цену летательного аппарата.

- Наличие в частной собственности вертолета не явилось гарантией платежеспособности, и в оговоренные банковским договором сроки гражданин не смог выполнить финансовых обязательств, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю. - В Межрайонном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, и вертолет был взят под арест.

Правда, винтокрылую машину временно оставили на ответственное хранение владельцу. Однако, в соответствии с законом, он теперь не имеет права использовать или продавать вертолет. А в ближайшее время летательный аппарат выставят на торги.