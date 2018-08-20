На Урале двухлетняя девочка погибла, спасая отца на пожаре

Двухлетняя девочка и ее отец погибли на пожаре в частном доме поселка Старое Муслюмово в Челябинской области, сообщили в понедельник в ГУ МЧС региона.

- Дом снимала благополучная семья - родители и четверо детей в возрасте полутора, двух, пяти и шести лет, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Мать в шесть утра отправилась на работу. Младший ребенок находился под присмотром бабушки. А двухлетняя девочка, которая со слов родственников уже баловалась со спичками, на какое-то время осталась без присмотра, что, по всей видимости, и привело к трагедии.

Старшие дети рассказали пожарным, что когда разгорелся огонь, они быстро выбежали на улицу, но их двухлетняя сестра вспомнила, что внутри находится отец и ринулась в горящий дом. Остановить ее никто не смог.

Звонок о происшествии поступил на пульт пожарных в 8 часов 22 минуты, но к их прибытию на место дом уже горел полностью. Находившиеся в нем люди погибли, отметили в ГУ МЧС региона.