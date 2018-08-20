На Урале завели дело на охранников, угрожавших школьнику убийством

В Свердловской области расследуются обстоятельства конфликта на птицефабрике. По предварительной информации, охранники предприятия незаконно удерживали старшеклассника, который расклеивал листовки.

С заявлением в правоохранительные органы обратились члены семьи несовершеннолетнего. По информации свердловского Следственного комитета, сотрудники ЧОП птицефабрики задержали на близлежащей парковке 16-летнего школьника. Он распространял листовки с призывом обратить внимание на то, что предприятие строит очистные сооружения. Охранники какое-то время удерживали его и угрожали расправой.

По факту ЧП возбуждено дело по двум статьям: незаконное лишение свободы (п."д" ч.2 ст.127 УК РФ) и угроза убийством (ст.119 УК РФ).

Помимо расследования деятельности ЧОП, следователи изучат и информацию о нарушении норм экологического законодательства на территории среднеуральской птицефабрики.