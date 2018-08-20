В Екатеринбурге 50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке

В Екатеринбурге произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Космонавтов. В ходе тушения из квартир были эвакуированы 50 жильцов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Как уточнили в ведомстве, информация о пожаре поступила в половину седьмого утра по местному времени. Загорелась квартира на втором этаже. От огня пострадало семь квадратных метров домашнего имущества.

Во время пожарно-спасательной операции из дома по лестничным маршам эвакуировали 50 человек, в том числе 20 детей. В тушении пожара задействовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава. С огнем справились за пять минут.