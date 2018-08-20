В Югре в ДТП пострадали двое маленьких детей

В ДТП на трассе Нягань-Унъюган пострадали четверо человек, двое из них - дети 2016 и 2017 годов рождения.

Автомобильная авария произошла накануне в полдень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Югры. На четвертом километре дороги Нягань-Унъюган Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". В результате ДТП травмы получили мужчина за рулем авто и пассажиры иномарки: дети и девушка 1996 года рождения.

По версии автоинспекции, столкновение произошло из-за того, что водитель Mitsubishi не обратил должного внимания на скорость движения, дорожные условия и состояние своего автомобиля.