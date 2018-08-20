Видео: На Ямале подозреваемый выпрыгнул в окно вместе со своим делом

На Ямале подозреваемый в краже, не согласный с обвинениями в преступлении, в знак протеста выпрыгнул в окно со своим уголовным делом.

Инцидент произошел накануне в городе Тарко-Сале. Ранее судимый 32-летний местный мужчина был на допросе в качестве подозреваемого по статье "Кража" (часть 2 статьи 158 УК РФ), передает сегодня пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по ЯНАО. Когда следователь отлучился, а в кабинете остался адвокат, подозреваемый схватил со стола уголовное дело и выпрыгнул в окно.

Как говорится в сообщении, по пути мужчина выбросил часть бумаг, но несколько листов взял с собой. Сколько времени беглецу удавалось скрываться до тех пор, пока сотрудники правохранительныых органов его задержали, не уточняется.

Сейчас местному жителю вменяют еще и воспрепятствование осуществлению правосудия (часть 2 статьи 294 УК РФ). Вину в этом деянии он признает полностью и поясняет, что поступил так в знак несогласия с выводами правоохранительных органов в его причастности к преступлению.

Расследование уголовного дела продолжается.