Тюремное ведомство создало по всей стране специальные отряды для заключенных, больных алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Бояринев на всероссийском совещании, где подводились первые итоги программы по работе с наркозависимыми и алкозависимыми заключенными.

Болезни с вредными привычками, естественно, люди подхватывают на воле. В тюрьме алкоголики и наркоманы вынужденно ведут трезвый образ жизни, выбора у них нет. Однако на воле потом человек часто возвращается к стакану. Или игле.

Задача специальной программы сделать так, чтобы после освобождения человек оставался трезвым. Уже сознательно.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году 226 тысяч осужденных совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Еще 6,7 тысячи человек нарушили Уголовный кодекс, будучи под наркотическим дурманом. В общей сложности больше трети осужденных в момент преступления были нетрезвы.

Конечно, не все из них уже законченные алкоголики и наркоманы, но у многих уже серьезные проблемы с этим делом. Как рассказывают в тюремном ведомстве, более 10 процентов осужденных в местах лишения свободы имеют зависимость от алкоголя или наркотиков.

Поэтому тюремное ведомство начало реализовывать уникальный проект. Валерий Бояринев особо подчеркнул, что нигде в мире подобной работы с заключенными не ведется. Тюремное ведомство специально изучало этот вопрос: мы - первые.

Каждый десятый заключенный имеет зависимость от алкоголя или зелья и на воле вновь берется за старое

В течение этого года в колониях было создано 77 отрядов социально-психологической работы с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость. Многие подобные отряды изолированы: то есть контактов с другими заключенными той же колонии у осужденных из отряда или нет вовсе, или они сведены к минимуму.

"Количество осужденных в созданных отрядах социально-психологической работы составило 1763 человека, объединенных в 132 группы психокоррекционной работы", - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний.

Отбор в такие отряды начинается еще в следственных изоляторах. Психологи тюремного ведомства изучают поступивших людей и выявляют потенциальных участников программы. Важный момент: человека убеждают, а не принуждают. Попасть в подобные отряды можно только добровольно. А за грубые нарушения из отряда могут исключить, примеры были.

По словам Валерия Бояринева, к работе с такими осужденными планируется подключать социально ориентированные НКО, волонтеров и священнослужителей. Ведь при лечении алкоголизма мало снять физическую зависимость, принципиально важно, чтобы что-то изменилось и в голове человека, надо дать ему ориентиры в жизни.

В свою очередь временно исполняющий обязанности начальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Федор Ушков сообщил "РГ", что предполагается выдавать осужденным, прошедшим программу, специальные сертификаты. Иногда человеку мешает вернуться к нормальной жизни его репутация: его помнят, как крепко употреблявшего. Возможно, сертификат убедит потенциальных работодателей, что все проблемы у гражданина позади. Впрочем, социальная реабилитация заключенного после освобождения - это отдельная и большая проблема.