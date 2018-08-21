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Рубрика: Происшествия

Иск Ярмольнику

Спецслужба просит взыскать с актера деньги за разбитый автомобиль
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7647 (184)
Хамовнический районный суд Москвы приступил к рассмотрению иска Федеральной службы охраны к известному актеру Леониду Ярмольнику. Спецслужба просит взыскать с артиста 800 тысяч рублей, которые он задолжал ведомству из-за дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких машин.

Авария произошла на Кутузовском проспекте столицы еще в 2016 году. В ней пострадали четыре автомобиля, в том числе "Мерседес", принадлежащий ФСО. Ущерб, по данным заявителя иска, составил более 1,2 миллиона рублей.

Страховая компания, с которой у Ярмольника был договор, возместила на восстановление разбитой иномарки ущерб только 400 тысяч рублей.

Фото: youtube.com/ ВОЛЬГА
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В суде представитель ФСО рассказал, что после аварии ведомство отремонтировало автомобиль за 1 миллион 233 тысячи рублей у официального дилера. И ждет, что разницу между затратами на ремонт и уже полученной суммой от страховщиков суд заставит выплатить виновника аварии.

Сам Ярмольник в суде не присутствовал, так как находится на съемках фильма. Об этом сообщил адвокат актера. Защитник отметил, что ремонт аналогичных повреждений такого автомобиля ФСО в другом дилерском центре стоил бы в два раза меньше, и попросил снизить сумму взысканий.

Судья Руслан Петручак отложил принятие решения по иску в связи с тем, что в деле не оказалось заверенной копии паспорта пострадавшего автомобиля и некоторых материалов аварии из ГИБДД.

Происшествия Правосудие Суд
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