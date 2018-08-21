Полиция будет платить за участие в раскрытии преступлений

Участие гражданина в задержании преступника может вознаграждаться не только почетной грамотой или медалью, но и полновесным рублем. В Минюсте зарегистрирован приказ МВД, где утверждено "Положение о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших".

Так, например, заработать можно, предоставив сыщикам достоверную информацию, которая помогла обнаружить место, где скрываются преступники. Или же - вообще привела бы к раскрытию самого преступления.

Гражданин, человек без гражданства или иностранец, прочитав в СМИ объявление полиции о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии конкретного преступления, может обратиться в полицию и оказать эту помощь. А затем в течение семи дней получить обещанную сумму.

Выплачивать вознаграждение должны из тех бюджетных средств, которые уже выделены на оперативно-розыскную деятельность. То есть, деньги будет выделять Финансово-эконмический департамент ведомства. Размер премии будет зависеть от значимости предоставленной информации или меры личного участия в задержании преступника. Руководитель территориального органа внутренних дел регионального и республиканского уровня может назначать сумму вознаграждения до полумиллиона рублей, заместитель министра - до трех миллионов, министр внутренних дел России - от трех миллионов рублей.

Практика объявления денежного приза за помощь в раскрытии преступления в России уже существует. Известны примеры, когда такую награду назначали губернаторы, заинтересованные бизнесмены или какие-либо организации. Несколько раз премии выплачивала и полиция. Самая крупная награда в новейшей истории России была объявлена за информацию о лидерах чеченских боевиков и сепаратистов Аслане Масхадове и Шамиле Басаеве. Так, в 1999 году за голову Басаева правительство РФ обещало 1 миллион долларов. Со временем сумма выросла. В 2004 году за информацию, "способную привести к нейтрализации" Басаева и Масхадова, ФСБ назначила беспрецедентную награду в 300 миллионов рублей (более 10 миллионов долларов). Масхадов был ликвидирован в 2005 году, а Басаев - в 2006. Обещанная награда была выплачена.