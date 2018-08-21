При рассмотрении в суде жалобы на содержание под стражей трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, выступила представитель прокуратуры. Она заявила, что надзорное ведомство располагает сведениями о сексуальном насилии над старшими дочерьми, Кристиной и Ангелиной.

По сообщению Алексея Липцера - адвоката старшей сестры, которой уже исполнилось 19 лет, вопросы сексуального насилия в рамках заседания не обсуждались. По словам защитника младшей из дочерей Хачатуряна, которой 17 лет, следствие признало, что отец совершал с девушками "аморальные действия".

В следственном ведомстве сообщили, что сведения о сексуальных домогательствах Хачатуряна в отношении своих дочерей будут проверены специалистами.

Для этого назначены следствием психолого-психиатрические экспертизы обвиняемых.

Как пояснили в надзорном ведомстве, ряд судебно-криминалистических экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, помогут в какой-то степени пролить свет на всю эту драматическую историю с домогательствами погибшего отца.

В прокуратуре пояснили, что данные о половых преступлениях в отношении сестер Хачатурян получены от самих девушек и их подруг.

По мнению адвокатов, значительную помощь следствию могли бы оказать результаты исследования показаний девушек на полиграфе. Но для этого нужно согласие обвиняемых.

По словам родственников сестер и их мамы, а также соседей, Хачатурян отличался жестким характером, не выпускал девушек из дома и избивал.

В убийстве отца все три сестры Хачатурян в суде и на следствии признались полностью.