Суд в Москве рассмотрит иск ФСО к Леониду Ярмольнику

Хамовнический суд Москвы рассмотрит во вторник иск Федеральной службы охраны РФ к российскому актеру театра и кино Леониду Ярмольнику.

Заседание начнется в 11:00 мск, сообщает Интерфакс.

Известно, что заявление было подано в связи с аварией, произошедшей два года назад на Кутузовском проспекте с участием автомобиля ведомства. В претензии указывается, что страховка покрыла расходы на ремонт только частично. От актера теперь требуют компенсации на сумму в 800 тысяч рублей, тогда как сам Ярмольник заявлял, что своей вины в инциденте не признает.