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21.08.2018 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве ребенок впал в кому после операции на дому

Текст: Сергей Бабкин

В новой Москве экстренно госпитализировали двухлетнего мальчика после проведенной дома операции. Врачи одной из городских клиник сумели вывести ребенка из комы и стабилизировать его состояние.

По данным пресс-службы ГСУ СК столицы, операция проводилась в поселении Десеновское. Родители почему-то решили обратиться не в сертифицированную больницу, а позвали "знахаря", которого посоветовали знакомые.

Во время операции один из препаратов дал сильную аллергическую реакцию, у малыша начались судороги, развился анафилактический шок. Его вовремя доставили в больницу, и теперь его состояние оценивается как стабильное. По этому факту назначена доследственная проверка. 

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