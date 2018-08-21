В Подмосковье отравились 26 человек

В подмосковных Котельниках произошло массовое отравление в строительном городке. По данным областного министерства здравоохранения, пострадали 26 человек, один из них погиб.

Согласно информации, распространенной минздравом через информагентства, как только пострадавшие почувствовали себя плохо, на место выехали семь карет "скорой помощи" и две бригады Центра медицины катастроф. Один из пациентов скончался до приезда экстренной бригады. Остальных больных приняли Люберецкие районные больницы NN1 и 2, а также Раменское инфекционное отделение. Два человека отказались от стационарного лечения.

Минздрав проверяет все обстоятельства ЧП, отмечает ТАСС.