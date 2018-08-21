В Подмосковье во время пожара погибли мужчина и ребенок

В Ногинском районе Подмосковья во время пожара на даче погиб 24-летний мужчина и 3-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, ЧП произошло на дачном участке. Здесь отдыхала компания взрослых вместе с ребенком. На ночь включили обогреватель. По всей вероятности, прибор загорелся. Друзья попытались спасти мужчину и девочку, но в их комнатах было сильное задымление, и пройти туда не удалось.

В связи с гибелью парня и девочки возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", назначены экспертизы.