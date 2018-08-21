В Туле сорванная ветром крыша рухнула на автосалон с иномарками

В Туле порывом ветра сорвало крышу с административного здания. Элементы кровли обрушились на иномарки, выставленные на продажу перед автосалоном.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:12. Элементы кровли сорвало на выезде из города на Новомосковском шоссе. Пострадавших нет, сообщает прессс-служба регионального главка МЧС.

На место происшествия выехали пожарные расчеты ПСЧ-19 и СПСЧ. Также на месте работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

По сообщению очевидцев, толстые кровельные доски и куски обшивки перелетели через автотрассу и врезались в здание автосалона. В результате в здании повреждено остекление и более десятка иномарок, стоявших перед входом.

Ураганный ветер и ливень обрушились на Тулу около 14 часов. Улицы города, расположенные в низинных местах, превратились в реки. Как сообщили в мэрии, для борьбы с подтоплением применилась каналопромывочная машина.