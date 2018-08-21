В Твери осужден уроженец Средней Азии за финансирование террористов

В Твери выездная коллегия Московского окружного военного суда признала виновным в финансировании террористической организации местного жителя. Приговор вступил в законную силу, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Уголовное дело было возбуждено по двум составам преступления, предусмотренным статьей "Содействие террористической деятельности" (часть 1 статьи 205.1 УК РФ). Следствием была доказана и подтверждена в суде причастность 30-летнего Ахмада Октамовича Лукманова к финансированию членов запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

Деятельность преступника была пресечена сотрудниками УФСБ по Тверской области. Уроженец Средней Азии, ныне проживающий в Твери, приговорен к пяти годам колонии общего режима.