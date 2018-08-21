На Курильских островах вулкан Эбеко выбросил пепел на 3,5 километра

Вулкан Эбеко, расположенный в семи километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир, выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километра.

"Пепловый шлейф распространился в южном направлении", - сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Установлен оранжевый код авиационной опасности. Об угрозе для населенных пунктов не сообщалось.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.