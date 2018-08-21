Суд признал банкротом якутский банк "Таатта"

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) удовлетворил иск Центрального банка РФ и признал банкротом банк "Таатта". Открыто конкурсное производство сроком на год.

"Конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". С судебными актами и ходом рассмотрения дела можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел", - сообщается на сайте суда.

Ранее "РГ" писала, что приказом Банка России от 5 июля у "Татта" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Это было связано с тем, что финансовая организация осуществляла "схемные" операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала.