В больнице Сахалина медсестры связали пятилетнего ребенка колготками

На Дальнем Востоке следователи проводят проверку после появления в Сети видео, где пятилетнего пациента "Сахалинской областной детской больницы" медсестры завернули в простынь и связали колготками.

- По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, - пояснили в СУ СК региона.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в стенах инфекционного отделения медучреждения. Следователям предстоит выяснить причины подобного обращения с юным пациентом. По итогам организованной проверки будет принято процессуальное решение.