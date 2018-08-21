В Приамурье возбудили дело об исчезновении пятилетнего ребенка

Накануне вечером в городе Свободном пропала девочка пяти лет. Ребенка ищут правоохранительные органы и волонтеры. Следственное управление СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело об убийстве (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).

"В настоящее время устанавливаются местонахождение пропавшей и лица, причастные к ее исчезновению. Проведен осмотр места происшествия, дома и территории в районе проживания девочки, изъяты ее личные вещи", - сообщает пресс-служба ведомства.

Информация об исчезновении ребенка активно распространяется в соцсетях. Пользователи пишут, что, по словам родителей, малышка была одета в красные платье, колготки и шлепанцы, у нее русые волосы, рост 105 сантиметров.

Следователи продолжают расследование дела и просят жителей сообщать любую информацию о происшествии.