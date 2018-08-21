DJ Smash заявил, что его обидчиков ждет более суровое наказание

Музыкант и продюсер Андрей Ширман (Dj Smash) заявил, что экс-депутата регионального законодательного собрания Александра Телепнева и его знакомого Сергея Ванкевича, которые избили его в ночном клубе Перми, ждет более суровое наказание.

- Посадим их дольше, либо строже. Их ждет еще сюрприз большой, сегодня завершено расследование дела Глеба — того самого, которого они избили в том же самом клубе. Дело с огромной доказательной базой, — рассказал Андрей Ширман на своей странице в соцсетях.

Напомним, известный российский диджей и музыкальный продюсер был избит в пермском ночном клубе 10 февраля. Он обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения (перелом челюсти). По данному факту было заведено уголовное дело по статье 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

В июле Ленинский районный суд Перми приговорил фигурантов уголовного дела Телепнева и Ванкевича к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Позже в суд обратился студент одного из пермских вузов, который также пожаловался на избиение со стороны Телепнева.