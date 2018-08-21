В пермской колонии предотвратили попытку массового бунта

В исправительной колонии № 37, расположенной в поселке Половинка Чусовского района Пермского края, группа осужденных попыталась устроить массовые беспорядки.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по предварительным данным, в жилом помещении одного из отрядов исправительной колонии группа осужденных применила насилие в отношении сокамерника. Мотивом преступления стала месть за содействие, оказанное пострадавшим администрации учреждения.

Сотрудникам колонии удалось пресечь деятельность группы зачинщиков и предотвратить беспорядки. По данному факту следователи проводят проверку.