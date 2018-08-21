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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сквер в прямом эфире

В Кемерово полностью снесли сгоревший ТРЦ "Зимняя вишня"
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск №7647 (184)
В Кемерово завершили демонтаж надземной части торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня". На месте зданий, где 25 марта пожар унес жизни 60 человек, будет разбит сквер.
На месте "Зимней вишни" появится сквер. А пока здесь - народный мемориал в память о жертвах трагедии. Фото: Рашит Салихов На месте "Зимней вишни" появится сквер. А пока здесь - народный мемориал в память о жертвах трагедии. Фото: Рашит Салихов
На месте "Зимней вишни" появится сквер. А пока здесь - народный мемориал в память о жертвах трагедии. Фото: Рашит Салихов

Огромная территория бывшего ТРЦ сейчас представляет собой пустырь с грудами строительного мусора и металлоконструкций. Все это продолжают убирать с помощью спецтехники. Процесс транслируется в интернете в режиме онлайн.

А начали разбор не затронутых пожаром отдельно стоящих малоэтажных зданий комплекса общей площадью 23 тысячи "квадратов" еще в мае. Однако работы, не успев начать, остановили. Возобновились они в середине июля, когда были решены все вопросы с собственниками помещений, признанных вещественными доказательствами по уголовному делу.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
На системе пожаротушения в "Зимней вишне" сэкономили 7 млн рублей

Собственников, к слову, больше сорока, и самый основной из них - Кемеровский кондитерский комбинат. Представители компании, давно переключившейся с выпуска сладостей на индустрию развлечений, арестованы. Как установило следствие, именно этот собственник сэкономил миллионы рублей на установке в ТРЦ противопожарной сигнализации. Всего по делу "Зимней вишни" в качестве обвиняемых проходят одиннадцать человек. И следователи не исключают, что этот список может увеличиться.

Второй этап демонтажа ТРК, который будет включать в себя снос подвалов, остатков фундамента, начнется в сентябре и завершится чуть позже середины октября. То есть сквер, который изначально хотели разбить уже к осени, появится на месте "Зимней вишни" не раньше следующего года. Проектов несколько, окончательное решение не принято. Но при любом раскладе в этом сквере обязательно найдется место для мемориального вишневого деревца, выкованного кузнецами России. Ствол и ветви изготовят авторы идеи - ульяновские мастера, а ягоды с листочками им присылают отовсюду. И уже вчера на месте стихийного народного мемориала установили памятный камень.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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